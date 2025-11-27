27日の東京株式市場で日経平均株価は3日連続で値上がりし、5万円台を回復しました。終値は26日に比べて608円3銭高い5万167円10銭でした。終値で5万円台をつけるのは今月17日以来です。前日のアメリカ市場で主要な株価指数が上昇した流れを受け、東京市場でもAIや半導体関連を中心に買い注文が優勢となりました。ただ、27日はアメリカ市場が感謝祭の祝日で休場となるため、午後に入ると取引はやや低調になり、東証プライムの売買代