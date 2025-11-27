公金約40万円を私的に流用したとして、壱岐市の会計年度任用職員が懲戒免職処分になりました。 職員は「生活費に充てた」と話しているということです。 27日付けで懲戒免職処分となったのは、壱岐市の50歳の会計年度任用職員の女性です。 市によりますと、職員は公金取扱窓口を担当していましたが市民が納付した税金の一部で、納付処理をしなかったり遅らせたりして、 19件およそ40万円を私的に流用しました。