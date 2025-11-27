25日午後、新潟県長岡市の十字路交差点で普通自動車を運転中、横断歩道を歩く90代の女性をはねたとして会社員の男が現行犯逮捕されました。過失運転致傷で現行犯逮捕されたのは、長岡市大山に住む会社員の男(45)です。男は25日午後4時半すぎ、長岡市春日1丁目の信号のない十字路交差点を普通自動車で直進中に、横断歩道を歩行中の90代女性をはねました。女性は長岡市内の病院に搬送されましたが、意識があり会話ができる状態だった