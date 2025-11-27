（左から）斉木武志氏、守島正氏、阿部弘樹氏衆院会派「改革の会」に所属する3議員が、自民党会派に加わる方針を固めたことが分かった。28日にも表明する方向だ。関係者が27日明らかにした。現在の衆院の会派別勢力は自民党・無所属の会196、日本維新の会34で与党は計230。改革の会3人が加われば計233となり、定数465の過半数に達する。自民を中心とする政権は昨年10月の衆院選の結果、少数与党となり、予算や法律を成立させる