１１月２９日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル）にクリスチャン・デムーロ騎手騎乗でデビューするバートラガッツ（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父リアルスティール）は、今年の桜花賞と秋華賞を勝ったエンブロイダリーの半弟にあたる。体重が５２０キロほどの大型馬ということもあり、ダートでのデビューとなるが素質は高い。１９日の栗東・ＣＷコースでは、６ハロン８０秒７―１１秒６で、グランデサラス（５歳３