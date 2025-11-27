27日午前6時前、新潟市江南区の県道を走っていた軽自動車が、道路を横断中の男性と衝突する事故がありました。この事故で、道路を横断していた78歳の男性が意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。事故があったのは、新潟市江南区うぐいすの県道です。警察によりますと、27日午前6時前、43歳の男性が運転する軽自動車が県道を走行中に、横断歩道のない道路を横断していた78歳の男性と衝突しました。事故を目