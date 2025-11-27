インフルエンザは警報レベル超えに 11月17日(月)～23日(日)の熊本県内のインフルエンザへの感染報告は、2363人（1医療機関あたり32.82人）で、警報レベルの基準値30人を超えました。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 熊本県では去年、警報レベルに達した第51週（12月16日～22日）から更に報告数が急増したため、今年も今後、急激に拡大する恐れがあります。 熊本県は、定期的な換
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」
- 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 3. 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】
- 4. 1等7億円、当せんくじ無効の危機
- 5. 三山凌輝 来年からソロアーティストとして活動開始 会社設立も報告 歌手・俳優・社長「三足のわらじ」
- 6. 斉藤被告の金銭トラブル 新証言
- 7. ヒカキン妻が犯罪レベルの被害
- 8. 死去した部下の妻に強引にキスか
- 9. Cocomi SNSの誹謗中傷を「共有」
- 10. 生活保護を拒否 70歳のリアル
- 11. 買っていないおもちゃの箱を開けて…QRコードを読み取り不正にポイント取得した疑い 32歳男を逮捕 タカラトミーの｢ベイブレードX｣
- 12. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 13. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 14. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
- 15. 「サゴ」が来年に流行の兆しか
- 16. 医師に運転止められた息子が暴走
- 17. 僕はSMAPに…国分太一の覚悟
- 18. 新作は「名探偵プリキュア!」に
- 19. 首相の放った「7文字」波紋呼ぶ
- 20. 中国外務省「正式な発言撤回なければ受け入れず」と強調 高市首相は党首討論で台湾有事「存立危機事態」言及せずも「言及しないことと撤回は別問題」
- 1. 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」
- 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 3. 1等7億円、当せんくじ無効の危機
- 4. 死去した部下の妻に強引にキスか
- 5. 生活保護を拒否 70歳のリアル
- 6. 買っていないおもちゃの箱を開けて…QRコードを読み取り不正にポイント取得した疑い 32歳男を逮捕 タカラトミーの｢ベイブレードX｣
- 7. 「サゴ」が来年に流行の兆しか
- 8. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 9. 医師に運転止められた息子が暴走
- 10. ＪＲ東日本オペレーター、１年半にわたりネット上で利用者中傷…電話番号２４５件も無断公開
- 1. 中国軍X 小泉大臣の発言にも警告
- 2. 「米大統領が助言」報道を否定
- 3. エナドリに頼る 家は地獄の状態
- 4. 小川氏再選「あってはならない」
- 5. 与党が衆議院で過半数回復へ
- 6. 新卒で郵便配達員になった結果は
- 7. パナソニック公式社章 高額転売
- 8. 「母を殺した」79歳息子が110番
- 9. 中国観光客は「来なくていい」
- 10. 首相の「そんなこと」発言 釈明
- 1. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 2. トランプ氏 高市首相に要求か
- 3. 中国人観光客が関西空港で転落死
- 4. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
- 5. 高市氏の追い打ちで習氏切れたか
- 6. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
- 7. 出ていけ 韓国で反中国デモ拡大
- 8. 日本で中国人への犯罪多発 中国
- 9. 日本の梅酒を飲んで驚きの声
- 10. 胃がんの研究で大きな進展 香港
- 1. 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】
- 2. 年会費5280円で給油 本当に得?
- 3. 「ミスド福袋2026」予約受付へ
- 4. F1ブーム立役者が「愛車遍歴」に
- 5. 月418円 意外と知らぬ神サービス
- 6. 食洗機より手洗いのほうが割高?
- 7. 席を立ち数分後…サイゼで違和感
- 8. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
- 9. ロイホ運営会社 ホテルが稼ぎ頭
- 10. 税務調査が入らない? 究極の方法
- 11. 宅配便の受け取り方法、対面「減」・置き配「増」…配達員のオートロック解錠には懸念も
- 12. U-NEXT障害 アクセスエラー増加
- 13. エアコン節約で「倒れる国民」
- 14. 株式会社運営の保育園で精神崩壊
- 15. ウナギ規制否決「理解得られた」
- 16. 二葉「南港冷凍物流センター2期棟」竣工式、予冷終え同日から稼働開始、関西エリアの物流円滑化に取組む
- 17. Suicaペンギン卒業 裏の理由
- 18. 「転勤手当」最大６０万円に、住友生命が中堅以上対象に…離職防止・全国の拠点維持へ大幅増
- 19. アサヒHD 顧客らの情報流出恐れ
- 20. 四国化ＨＤが３日続伸、インドネシア企業の買収を評価
- 1. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 2. Snow Peakやogawaが最大48%OFF
- 3. Adobeソフトが半額に 11/28まで
- 4. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 5. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
- 6. dyson定番の掃除機が34%OFFに
- 7. Microsoft 365 1か月版が79%OFF
- 8. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
- 9. 小学生に携帯電話は必要か？小中生の携帯所持禁止を提言へ
- 10. 愛媛限定のCMが酷すぎると話題
- 11. マクラーレンホンダのF1カーも展示！東京モーターショー2015を公式スマホアプリ「TMS Mobile」で楽しもうーー東1-3ホール編【レポート】
- 12. 大気を監視するウェアラブル端末
- 13. 危険な夜中のてんかん発作をすばやく通知「Nightwatch」スマートウォッチ。オランダの大学が開発
- 14. 8Kカメラ+明るいPro IGZO液晶スマホ「AQUOS R5G」、ドコモでも発売
- 15. Twitter「クソリプ」根絶へ?
- 16. 「X-E4」レビュー（前編） 操作性を大胆に変更した中堅モデル、印象は？
- 17. 「ASUS Chromebook Detachable CM3」レビュー 横置き・縦置きに対応してタブレットにもなる2 in 1は今ならお値段3万5800円
- 18. 99%が知らないLINEの裏ワザ注目
- 19. 「Ryzen AI9」搭載ミニPCが登場
- 20. THE NORTH FACEのアウターもお得
- 1. イチロー氏 自身の葬儀に珍注文
- 2. 楽天・辰己「テーマは奇跡です」
- 3. イチロー氏40日連続で作った料理
- 4. 巨人・松本剛が入団決め手を語る
- 5. 大谷財団に協力するはずだった人
- 6. 「まるで高校生対小学生」の試合
- 7. ベリンジャーの獲得 大幅反響
- 8. 三笘復帰へ指揮官は苦しい胸の内
- 9. 新井麻衣／富士通レディース2009
- 10. 「大谷は桁違い」ファンが最敬礼
- 11. 朗希 ド軍がWBC出場に「待った」
- 12. 陸上男子100m 桐生祥秀の目標
- 13. ドジャースが突如の山本由伸“イジリ” 微妙に変化も…「嘘から出た真」
- 14. フジ平井理央アナが限界か
- 15. 【木村和久連載】ゴルフをやる人とやらない人。その間にある認識のズレ
- 16. 錦織圭の助言も取り入れた園部八奏 全豪オープンジュニアを制した17歳の素顔
- 17. レヴァンドフスキとの別れ近づくバルセロナ 新CF候補はケインとアルバレスの2人
- 18. 日本にとって「嫌な国」はどこ?
- 19. デフリンピック東京大会が閉幕、日本勢は史上最多の５１個のメダル獲得…観客２８万人
- 20. 松本剛の人的補償 誰を選ぶのか
- 1. 三山凌輝 来年からソロアーティストとして活動開始 会社設立も報告 歌手・俳優・社長「三足のわらじ」
- 2. 斉藤被告の金銭トラブル 新証言
- 3. ヒカキン妻が犯罪レベルの被害
- 4. Cocomi SNSの誹謗中傷を「共有」
- 5. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
- 6. 僕はSMAPに…国分太一の覚悟
- 7. 新作は「名探偵プリキュア!」に
- 8. 首相の放った「7文字」波紋呼ぶ
- 9. 日テレ対応は「完全に人権侵害」
- 10. 樽美酒の蕁麻疹 驚きの原因判明
- 1. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
- 2. 夫を狙う女子社員の発言に呆れ
- 3. デブ、ブス 言われて求婚拒否
- 4. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
- 5. メリーチョコレートの猫シリーズ「ねこみゃみれ」♡2026バレンタインの主役に決定
- 6. 大好物とんかつ 食べきれずに
- 7. ドンキがPABLOとコラボ商品発売
- 8. 産後のお腹 元に戻らないケース
- 9. バイト先の女子高生に「合鍵」を押し付ける常連客→一方的な“婚活”に狙われた少女の恐怖【作者に聞く】
- 10. 「黒」が持つ魅力を再認識
- 11. 「この家を狙ってるんでしょ!?」義姉と義妹が目の前でバトル！ 義実家を狙った争いの勝者は？
- 12. “わたしの肌はまだ、生まれ変わる”ついに再生医療をサロンで体験できる時代へ
- 13. 風呂嫌がる子と「全裸鬼ごっこ」
- 14. 【Amazonブラックフライデー2025】さらに安くなる！「48時間限定セール」徹底解説＆最速攻略ガイド
- 15. モラ夫には「プチ家出」で対処
- 16. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！
- 17. アニエスベー×ヘリーハンセン第2弾♡海を想う機能派コラボが11月28日発売
- 18. ふわふわ刺しゅうの“カービィトートバッグ”付き！ 「キャプテンスイーツバーガー」コラボに新作登場
- 19. 「私は言われたとおりにしただけ」恋敵がミスの責任を押し付けてきて…【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.36】
- 20. 学歴で勝てないからって負け惜しみ？ バーで出会ったナンパ男が学歴ナルシストなので撃退した話