インフルエンザは警報レベル超えに 11月17日(月)～23日(日)の熊本県内のインフルエンザへの感染報告は、2363人（1医療機関あたり32.82人）で、警報レベルの基準値30人を超えました。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 熊本県では去年、警報レベルに達した第51週（12月16日～22日）から更に報告数が急増したため、今年も今後、急激に拡大する恐れがあります。 熊本県は、定期的な換