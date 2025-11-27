ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す西武・今井達也投手（２７）の獲得を目指しているヤンキースに思わぬ火の粉が飛んだ。オーナーのハル・スタインブレナー氏による「シブチン発言」が批判の的となっているという。米「ニューヨークポスト」紙は２６日（日本時間２７日）、「マイク・フランセサ、ハル・スタインブレナーのヤンキースに関する主張に激怒『パンドラの箱を開けてしまった』」との記事を配信した。発端