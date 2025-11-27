巨人の森田駿哉投手が２７日、立川市立柏小学校を訪問した。５年生１０８人と交流し、キャリア教育授業では金言を連発した。富山商で甲子園に出場して日本代表に選出。法大で１年生からリーグ戦に登板したが、その後に左肘を痛めて約２年間、野球ができない期間があった。大学から社会人のホンダ鈴鹿に進んで２７歳でドラフト指名を受けた苦労人。児童を前に、ケガで野球ができない期間について「諦めていたらこの道には進め