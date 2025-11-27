◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）日米ツアー通算１０勝の古江彩佳（富士通）が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの４アンダー６８をマークし、首位と１打差の３位と好発進した。「いいイメージはある」。１９年２位、２１年３位、２３年４位と好相性のコースで、古江が好スタートだ。出だし１番