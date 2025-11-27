女優・タレントの生見愛瑠（23歳）が、11月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。今年の“ベストな思い出”を語った。この日、番組にゲスト出演した生見は、「めるるは、今年の“ベストな思い出”ってなに？」と聞かれ、「私は、1か月のうちに2回も韓国に行ったこと」を挙げる。それは「プライベートで普通に行ってたら、『来週もお仕事で韓国行きます』って言われちゃって。まさかの2回も行きました。楽し