プログラミングの技術を競う高校生たちの大会が開かれました。 生徒たちがつくったロボットやマイコンカーの競技があり、日ごろの成果を競いました。その名も「県高等学校工業クラブ連盟生徒発表大会」。 県内の工業高校20校から生徒たち100人余りが参加しました。 会場には日頃の研究や実習作品が展示発表されたほか、ロボット競技やマイコンカーラリーなど6つの部門で競技が行われました。 注目のマイコン