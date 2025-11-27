ファンを大切にするレジェンド埼玉西武ライオンズの栗山巧（42）が11月24日に記者会見し、プロ25年目の来季を「締めくくりのシーズン」とすることを表明した。【写真】ドラフト同期の同級生、今も一緒にライオンズを支える中村剛也とコラボしたレジェンドグッズこの日の午前9時半すぎ、球団から「午後3時半に、公式YouTubeで緊急配信」との通知があり、多くのライオンズファンは「すでに引退報道が出ていたので、栗山のことか