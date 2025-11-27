JR九州の古宮社長は27日の会見で、現在香椎線で導入している「列車の自動運転」を行う路線を拡大していくと発表しました。12月からは鹿児島線と日豊線で、緊急時だけ運転士が操作する「自動運転支援装置」を搭載した列車の運行が始まります。 JR九州は12月1日から、運転士が乗務し緊急時には操作する自動運転を導入します。導入する区間は、鹿児島線の門司港～荒尾、日豊線の小倉～宇佐の2路線です。JR九州では去年