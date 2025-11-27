ビルロワドガロー仏中銀総裁 ２０２６年度予算めぐる仏政治討論は、憂慮すべき・意見の分かれるものである フランスには予算が必要だが、どんな予算でも良い訳ではない フランス経済は抵抗力があり、良好な状態を維持している しかし、予算協議が建設的ではない場合、徐々に息が詰まるリスクがある （仏インフォで）