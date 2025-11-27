２７日の東京株式市場は半導体関連株への買いが優勢となり、日経平均株価は一時７６０円あまり上昇。終値は７営業日ぶりに５万円台を回復した。 大引けの日経平均株価は前営業日比６０８円０３銭高の５万０１６７円１０銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は１９億１８６万株、売買代金概算は４兆９６５９億円。値上がり銘柄数は９６９、対して値下がり銘柄数は５６６、変わらずは６８銘柄だった。 前日のニュ&#