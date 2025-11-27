メインシナリオ・・・13日の高値1.3216ドルを上抜いて直近の高値を更新し、上値指向が強まっている。10月17日の高値1.3471ドルから4・5日の安値1.3010ドルまでの下げに対する半値戻しを達成しており、61.8％戻しの1.3295ドルを上抜けば、10月28日の高値1.3370ドルや一目均衡表の雲の下限の1.3408ドルを試す可能性がある。雲の下限の1.3408ドルも上抜くようなら、10月17日の高値1.3471ドルや雲の上限の1.3488ドルが上値の目標になる