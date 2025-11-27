俳優の高橋克典（60）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。デビュー当時について語った。司会の黒柳徹子から「歌手デビューだったの、最初。歌手だったの」と問われ、高橋は「そうなんです。今となってはほとんど知っている方もいらっしゃらないですけど」と苦笑した。黒柳が「『（ザ・）ベストテン』ももう終わっちゃってたしなあ」と歌手時代の高橋に会う機会がなかったと残念そうに語