メインシナリオ…88～88円台でのもみ合いから上に抜けてきた。底堅い地合いが続いて、一段と上値を追う展開が見込まれる。その場合は、1月7日の高値89.71が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、90円の節目、2024年11月20日の高値91.81、2024年11月7日の高値92.47などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の88.36、基準線の87.69、11月25日の安値87.24などがターゲットとなりそ