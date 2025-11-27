「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第１日」（２７日、宮崎ＣＣ＝パー７２）佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が出だし５番までに４ボギーと苦しいスタートを切ったが、９番で初バーディーを奪うと１１、１３、１７番でもバーディー。スコアをイーブンに戻してホールアウトした。年間女王の名に恥じない巻き返しに「別人のゴルフができた。こうして修正できるのが、今シーズンのいい結果につながっている」と本人も納得のカ