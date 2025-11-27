福岡県警本部福岡県警は27日、第2機動隊で部下に対し、無理やり服を脱がせたり、真冬にプールに入るよう強制したりするパワハラがあったとして、7人の懲戒処分を含む15人を処分したと発表した。うち不同意わいせつと暴行の疑いで、訓練指導員だった巡査（24）を書類送検し、懲戒免職とした。他に、不同意わいせつ容疑で巡査部長（28）と23〜25歳の巡査4人の計5人を書類送検した。県警によると、パワハラの被害者は巡査ら8人。