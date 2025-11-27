第1日、5アンダーで首位の岩井明愛＝宮崎CCツアー選手権リコー杯第1日（27日・宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）今季最終戦の国内四大大会は岩井明愛と永峰咲希が67で首位発進した。1打差の3位に古江彩佳と阿部未悠、申ジエ（韓国）が続いた。69の6位は岩井千怜と高橋彩華。70の8位に神谷そら、鈴木愛、柏原明日架ら5人がつけた。年間女王を決めた佐久間朱莉や畑岡奈紗は72の18位で昨年覇者の桑木志帆は74の27位と出遅れた。