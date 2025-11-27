EXILE AKIRA（44）が27日、大阪市のLUCUAホールで、28日に開幕する衣装展「EXILE COSTUME EXHIBITION 2025〜ONE AND ONLY〜」（12月4日まで）の前日囲み取材に登壇した。07年から大切に保管されてきたライブ、MV、TVで実際に使用された178の貴重な衣装を展示。世界観に没入できる特別な空間を演出し、衣装を間近で楽しめるだけでなく、フォトブースの設置や種類ごとに照明や演出を駆使することで、ステージそのものの迫力を再現す