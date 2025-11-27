Jリーグは27日、降雪地域の練習環境の整備向上を目的に新設した「Jリーグ降雪エリア施設整備助成制度」に基づき、複数の事業への交付決定を発表した。今回はガイナーレ鳥取の事業への助成交付が決定した。本制度は、2026年から8月開幕6月終了の秋春シーズンに移行することを契機に、全国どの地域においても年間を通じてスポーツに親しめる環境整備を推進することを目的としており、まずは降雪エリアをホームタウンとするJクラ