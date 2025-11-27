JRAは27日、第45回（GI、東京芝2400m）の枠順を発表した。天皇賞・秋を制したマスカレードボールは7枠15番、凱旋門賞帰りのダービー馬クロワデュノールは1枠2番、昨年のダービー馬ダノンデサイルは7枠14番から発走する。 ■8番枠までが堅実 過去10年、1枠が【5.3.1.7】勝率31.3％、複勝率56.3％と抜けた成績。回収値は単勝133で唯一プラスをマークする。続くのは3枠【3.1.1.15