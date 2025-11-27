プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に行われヤクルトの荘司宏太投手が2025年度最優秀新人賞を受賞。今季45試合に登板し、2勝1敗、防御率1.05、28ホールドをマーク。また、デビューから12試合連続無失点で、石井弘寿投手コーチが持つ8試合の球団記録を29年ぶりに塗り替えました。両リーグ1名ずつ選ばれる新人賞。過去10年セ・リーグの新人賞は誰が手にしていたのでしょうか。24年度は巨人の船