火災後、犠牲者の写真を確認するため家族が列をなす様子＝27日、香港・大埔区/Bertha Wang/CNN（CNN）香港の消防当局は27日、高層マンション群の火災による死者が少なくとも55人に増えたと明らかにした。負傷者は少なくとも123人で、その中には消防士8人が含まれる。複数の当局者によれば、死者のうち51人は現場で死亡。4人は病院で亡くなった。消防当局は今のところ、火災発生後に行方が分からなくなっている人の数について新たな