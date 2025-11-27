今年1月に「日向坂46」を卒業したタレントの東村芽依さんが、ツインプラネットに所属したことが、事務所の公式サイトで公表されました。【写真を見る】【 東村芽依 】ツインプラネットに所属を公表「新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう」2017年「けやき坂46」1期生でデビュー・今年1月「日向坂46」卒業公式サイトでは「この度、“東村芽依(読み:ひがしむら めい)”がツインプラネットに所属したことをご報告い