茨城県植物園がリニューアルオープンする「ザ・ボタニカルリゾート林音」＝27日午前、茨城県那珂市老朽化や経営悪化のため大規模改修していた茨城県植物園（同県那珂市）が29日に「ザ・ボタニカルリゾート林音」としてリニューアルオープンするのを前に27日、内覧会が開かれた。園内にグランピング用のテントやコテージなど計45棟の宿泊施設を新設。国内でも類を見ない「泊まれる体験型植物園」をコンセプトに定着を目指す。19