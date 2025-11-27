記者会見する高知市の桑名龍吾市長＝27日午前、高知市役所高知市立長浜小4年の男児が昨年7月、中学校でのプール授業中に溺れて亡くなった事故で、市が遺族側に損害賠償金を支払うことで合意したことが27日、分かった。桑名龍吾市長が同日の定例記者会見で明らかにした。12月4日から始まる市議会に、遺族との和解に関する議案を提出する。賠償額は議案提出時に公表するとした。議案が可決されれば示談が成立する見通し。市に