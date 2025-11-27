りそな銀行の看板りそな銀行は27日、人工知能（AI）を活用し、スタートアップ（新興企業）への融資を迅速化すると発表した。決算や会計のデータだけでなく、交流サイト（SNS）などインターネット上の情報もAIが収集・分析する。審査期間を短縮し、担当者が意思決定や営業活動に集中できるようにする。フィンテック企業のフィボット（東京）と共同で総額31億円のファンドを27日に設立した。ファンドは100社程度への融資を目指し