ロッテ・松川虎生捕手が２７日、ＺＯＺＯで契約更改に臨み、今季から３００万円減の年俸１４００万円（金額は推定）でサインした。今季は６試合に出場し、８打数ノーヒット。プロ４年目で初めて無安打でシーズンを終え、「なかなか結果も出ず、（ヒットも）１本も打てず、すごく悔しい。来年、チャンスをもらったからには、しっかり１打席目から結果を出せるように準備したい。来年はやりかえしたい気持ちがつよい」と、闘志を燃