巨人・小林誠司捕手が２７日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の４０００万円でサインした（金額は推定）。開幕２軍だった今季は５月２４日に１軍昇格。初スタメンだった６月２０日・西武戦（東京ドーム）では決勝打を放った。７月２５日に２軍に降格したが、８月２６日に再昇格。１４試合に出場し、打率１割４分３厘、０本塁打、１打点だった。「自分自身もまだまだ１軍で勝負したいと思っていますし、試合に