お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が26日深夜放送のABCテレビ「吉田と粗品と」に出演。場外馬券売り場でのエピソードを披露し、「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）をうならせた。吉田から“他人には理解されにくくても、自分の中で大切にしているひと言”を問われ、「ウインズ新宿によく行くんですよ」と切り出した粗品。6階建てで、エントランスの1階を除く全階で馬券を購入でき、「メインレースが15時半、最終レース