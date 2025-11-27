【新華社昆明11月27日】中国雲南省昆明市の洛羊鎮駅で27日未明、耐震装置の検査を行っていた55537号試験列車が構内のカーブに入った際、線路上にいた作業員がはねられ、11人が死亡、2人が負傷した。中国鉄路昆明局集団が明らかにした。事故発生後、鉄道部門は直ちに緊急対応を開始し、地元政府と共に救助と手当てを実施。同駅の輸送はすでに復旧しており、事故原因の調査が進められている。