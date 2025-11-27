巨人・大城卓三捕手（32）が27日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み現状維持の年俸1億6000万円でサインした。今季から複数年契約を結んでいる32歳は「ふがいないというか、情けないというか。悔しい、チームに貢献できないシーズンだった」と悔しさを口にした。プロ入り後、自己最少の56試合に終わり、武器の打撃でも打率・187。「自分の技術不足。途中から行くことの難しさとか、準備の大切さを改めて実感しました」と振