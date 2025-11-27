岐阜県西濃地方のローカル線で11月27日から、とれたての野菜の鉄道で輸送する取り組みが始まりました。客と野菜を一緒に運ぶ「貨客混載」には、鉄道会社とJAそれぞれにメリットがあるようです。大垣市と本巣市などを結ぶ樽見鉄道、地域に愛されるローカル鉄道で27日から始まった取り組みが、地元のJAぎふと共同で行う農産物の輸送です。さつまいもやゆず、さらに地元特産の自然薯が運び込まれました。