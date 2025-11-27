鳥取県倉吉市は２６日、６０年以上前の倉吉が舞台となっている、漫画家・谷口ジローさん原作の実写映画「遥（はる）かな町へ」の公開に合わせ、主人公の実家の洋服店として作中に登場する白壁土蔵群内の建物を来秋から観光施設として活用すると発表した。「中原洋服店」の看板をそのまま残し、内部も映画のセットを再現。「聖地」の一つとして映画のファンらを呼び込むことを狙う。（但見易史）同市魚町にあり、戦前に建てられ