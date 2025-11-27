公正取引委員会＝東京・霞が関公正取引委員会は27日、顧客に貸す代車を下請け業者に無償で提供するよう要請したのは下請法違反（不当な経済上の利益の提供要請）に当たるとして、福岡市の「福岡ダイハツ販売」に再発防止を勧告した。無償提供させたのは計76台。下請け業者が負担した計約1740万円は、福岡ダイハツ販売が既に支払った。代車の無償提供への勧告は全国で2例目。公取委によると、福岡ダイハツ販売は2022年8月〜25年