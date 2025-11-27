きのう、香港で発生した高層マンションの火災はこれまでに44人の死亡が確認されました。現在も鎮火には至っておらず、さらなる被害が懸念されます。現場から中継です。あちらに見えるのが、現在も火災が発生しているマンションになります。火災の発生からちょうど24時間が経ちますが、現在も黒い煙が複数の棟から立ちのぼっています。また、上の階の方は一旦、火がおさまりましたが、また炎が確認できる状況になりました。懸命な消