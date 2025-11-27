ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、2025年11月28日（金）より、毎年好評の商品「にんにく・ガーリックバーガー」を大型化させた「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1,638kcal、総重量525g）を期間・数量限定で復活販売する。※文中価格はすべて税込表記バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさを提供するため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”