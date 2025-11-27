女優高梨臨（36）とサッカー元日本代表の槙野智章氏（38）夫妻が27日、フォーマルウエアが似合う著名人に贈られる「ベストフォーマリスト」に選ばれ、東京・明治記念館で授賞式に出席した。高梨はデコルテから肩のフォルムが際立つシャンパゴールドのドレス、槙野氏はつやのある黒いタキシードで登場。夫婦で同時受賞は史上初で、槙野氏は「そうそうたるメンバーが受賞されてきたので、我々でいいのか？と思いましたけど、ふさわ