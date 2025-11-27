俳優の高橋克典（60）が27日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。親子関係について語った。16歳、高校2年生になったという息子はアルペンスキーをやっているという。「（合宿で）冬はもうほとんど家にいない。外国は、時々そういう機会があればっていう段階です、今は」と説明した。MCの黒柳徹子（92）が「アルペンスキーの選手なんて、すごいですよね」と言うと、「まあ、本当にまだまだ高校生で挑戦中な