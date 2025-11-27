AIRDO（エア・ドゥ）は、「ベア・ドゥミニチュア鮭箱（鮭とば入り）」と「マスコットベア・ドゥ（ふわふわケープVer.）」を機内で販売する。「ベア・ドゥミニチュア鮭箱（鮭とば入り）」（税込1,000円）は、新巻鮭の輸送用木箱を製造する過程で発生する端の木材を再利用して作った、手のひらサイズのミニチュア版鮭箱。上蓋には鮭に乗ったベア・ドゥや飛行機などを描いている。北海道広尾町産の鮭とば入りで、箱は名刺やカードなど