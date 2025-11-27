UtaHime¤¬¡¢11·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIGHT SONG¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛUtaHime¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIGHT SONG¡×MV¡Ë Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åーEP¡ØReach for the stars¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡£¹­À¥¹áÈþ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà½÷