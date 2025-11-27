日本に住むイスラム教徒から土葬墓地の整備を求める声が上がるなか、27日の参議院厚生労働委員会で土葬をめぐって議論が交わされた。日本では火葬率が99．98％だが、イスラム教では火葬が禁じられている。【映像】「辛らつな言葉で申し訳ない」と大臣を猛批判する梅村議員（実際の様子）参政党の梅村みずほ議員は「日本は湿度が高く、国土が狭い。災害も激甚化、頻発化している。大きな災害が起こった時にご遺体が露出するかも