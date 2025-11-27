既婚の男性職員とホテルで複数回会ったことが問題になっていた前橋市の小川晶市長が退職願を提出し、市議会で可決された。27日15時半ごろ、小川市長は記者たちの取材に応じ辞職を決めた理由などを語った。【映像】小川市長が「晴れやかな笑顔」を見せた瞬間（実際の様子）辞職を選んだ理由について小川市長は「議会から“定例会までに辞職を求める”という勧告書をいただいており、私も市民の皆さんはじめ多くの方々のご意見を