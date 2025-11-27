札幌市西区八軒2条東5丁目の住宅で2025年11月27日、住宅の敷地内にある立ち木が燃える火事がありました。午後0時20分ごろ、この家に住む30代の女性から「敷地にある木が燃えています」と110番通報がありました。火はまもなく消し止められ、けが人はいませんでした。警察によりますと、この火事で立ち木を覆っていた冬囲いのビニールシートや、クリスマス用の飾りなどが焼けたということです。現場に火の気はなかったと