すべてのウナギの国際取引を規制する提案が、ワシントン条約の締約国会議で否決されました。【映像】ウナギ取引規制案が否決 日本も反対の立場ウズベキスタンで開かれているワシントン条約締約国会議の委員会で27日、ニホンウナギを含むすべてのウナギを国際取引の規制対象にすべきだというEUなどの提案について議論が行われました。3分の2以上の賛成で提案は可決されますが投票の結果、賛成35票、反対100票、棄権8票となり