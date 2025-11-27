カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、製造後10日以内に店頭に届ける新しいコンセプト商品として『じゃがりこサラダ できたて実感カップ』を12月10日から全国のセブン‐イレブン（沖縄県を除く）で数量限定発売する。【写真）いくつ食べたことある？ご当地じゃがりこ「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開。「サ